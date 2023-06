Wagens botsen frontaal na fout gelopen inhaalmanoeuvre in Leffinge: bestuurder met gebroken voet naar ziekenhuis

Langs de Vaartdijk-Zuid in Leffinge zijn dinsdagavond twee voertuigen frontaal op elkaar gebotst. De bestuurders – beiden prille twintigers – werden naar het ziekenhuis overgebracht, maar verkeren niet in levensgevaar. Een inhaalmanoeuvre lag aan de basis van het ongeval.

Het ongeval gebeurde kort voor 19 uur. De bestuurder van een zwarte Ford volgde de Vaartdijk-Zuid richting Gistel en besloot de wagen voor zich in te halen. Daarbij verloor de bestuurder – een prille twintiger – de controle over het stuur en kwam frontaal in aanrijding met een witte BMW, die uit de tegenovergestelde richting kwam. De BMW kwam tot stilstand op de weg, maar de Ford dook de gracht in.

De bestuurder van de BMW, een 21-jarige man uit Leffinge, werd met een gebroken voet naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn passagier bleef ongedeerd. De bestuurder van de Ford, een man uit Middelkerke, werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Beide bestuurders verkeren niet in levensgevaar en legden een negatieve ademtest af. De beide wagens liepen zware schade op en werden getakeld. Door het ongeval was de weg ruim een uur versperd. (AFr)