Wagens beschadigd nadat grote tak van boom naar beneden komt

Dinsdagmiddag raakten twee wagens beschadigd nadat een groot deel van een boom afknakte en op de wagens terecht kwam. Er raakte niemand gewond.

Omstreeks 14.15 uur knakte een grote tak van een boom in het Leopoldpark af. Het gevaarte kwam op twee geparkeerde auto’s terecht in de Karel Janssenslaan. Gelukkig vielen er bij het incident geen gewonden, maar er is wel materiële schade aan de wagens.

Het euvel zorgde meteen ook voor verkeershinder in de drukke laan in het centrum van de stad. De politie kwam ter plaatse om het verkeer te regelen en om de nodige vaststellingen te doen. De dienst Openbaar Domein van de stad werd verwittigd om het groen te verwijderen van de straat. De schade is voer voor de verzekeringen.