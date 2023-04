Wagen verliest controle in flauwe bocht in Westkapelle en belandt tegen boom: ouder koppel afgevoerd naar ziekenhuis

In de Oostkerkestraat in Westkapelle, op de grens met Oostkerke, gebeurde donderdagavond even voor 21 uur een verkeersongeval. Een wagen belandde er tegen een boom.

Het ouder koppel reed op de Oostkerkestraat, toen ze na een flauwe bocht plots de controle verloren over het stuur. De wagen belandde in de tegengestelde rijrichting tegen een boom. De klap was hevig en zowel politie als brandweer kwamen ter plaatse, net zoals een ziekenwagen.

Zowel de man als vrouw werden uit de wagen geholpen. Ze raakten gewond en werden voor verdere verzorging afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie deed ter plaatse de nodige vaststellingen.