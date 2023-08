Wagen van Nathalie (43) perte totale na ongeval met vluchtmisdrijf

In de Bruggestraat in Oedelem heeft een bestuurder dinsdagnacht vluchtmisdrijf gepleegd na een zware aanrijding met een geparkeerd voertuig. De wagen van Nathalie Vander Mullen (43) werd enkele meters verder weggeslingerd en is perte totale. De aanrijder vluchtte weg.

“Het ongeval gebeurde omstreeks 1 uur”, zegt Nathalie. Zij lag op dat moment al te slapen en werd gewekt door de politie die plots aan haar deur stond. Een buurtbewoonster had even voordien op straat een luide knal gehoord en zag hoe de wagen van Nathalie was aangereden. De ravage is enorm. “Het is een perte totale”, zucht de vrouw. Bij de aanrijding moet ook de bestuurder van het andere voertuig – een witte bestelwagen – zware schade hebben opgelopen. Zo bleven er heel wat brokstukken achter op de rijbaan. De politie deed de nodige vaststellingen. (MM)