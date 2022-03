Wagen van koppel voor derde keer tot schroot herleid aan woning in Rekkem

Amper een jaar nadat een beginnend bestuurder in het centrum van Rekkem een flauwe bocht in de Lauwestraat miste, is zaterdagochtend in alle vroegte opnieuw een bestelwagen na diezelfde bocht tegen een geparkeerd voertuig gebotst. Door de klap werd de Peugeot 5008 van Natchez Duyck en zijn partner Lucie Boussion tot schroot herleid en tot tegen de gevel van de woning van de bejaarde buren gekatapulteerd. “De derde wagen in één jaar tijd die we verliezen”, aldus het koppel.

Rond 5 uur zaterdagochtend reed een bestelwagen aan hoge snelheid van Lauwe naar het centrum van Rekkem. In een flauwe bocht naar rechts misrekende hij zich en reed zo goed als rechtdoor. Aan de overzijde van de straat knalde hij tegen het geparkeerde voertuig van Natchez en Lucie. De wagen vloog meters achteruit en botste op zijn beurt op de hoek van de woning van buren Eric Vansteenkiste en Astrid Poblome.

“Ik hoorde een bonk terwijl ik in bed lag”, vertelt Natchez. “Lucie ging kijken of alles in orde was met ons zoontje, ik keek door het venster en zag dat onze auto was aangereden. Ik sprong in mijn jas en broek en liep naar buiten. De man van de bestelwagen probeerde nog weg te rijden, stelde zich agressief op, haalde nog een werktuig uit en bedreigde me.” Na aankomst van de politie werd de aanrijder meegenomen voor verhoor.

“Het is tijd voor maatregelen die de snelheid hier in de Lauwestraat verminderen én de bocht beter aanduiden”, vinden Natchez en Lucie, maar ook Ellen Vandamme en Eddy Vanackere, de eigenaars van de getroffen woning. “Eind februari vorig jaar ramde een auto hier vijf geparkeerde wagens en werd de woning van Eric en Astrid, die aan ons huren, ook getroffen”, aldus Ellen. “Ze zijn hoogbejaard, kampen met wat gezondheidsproblemen en kunnen zo’n miserie missen als kiespijn.”

De bestelwagen vloog meters achteruit en botste op zijn beurt op de hoek van de woning van buren Eric en Astrid. © LSi

“De herstellingen van de vorige schade waren slechts enkele weken achter de rug. Er moet hier iets veranderen, dat zullen we aan het stadsbestuur ook duidelijk maken. De weg is onlangs vernieuwd en het is nog erger geworden, net een racebaan. Toen wij hier vroeger zelf woonden, gebeurden ook al om de haverklap ongevallen.”

“Maatregelen zijn dringend nodig, niet alleen om omgevallen te vermijden, maar ook voor de veiligheid van de bewoners”, besluiten Natchez en Lucie. “Wat als iemand op dat ogenblik net in de auto wil stappen om naar het werk te vertrekken? Zo kan het niet meer verder. We spelen op één jaar tijd drie auto’s kwijt. Ook nu is onze Peugeot volledig verloren.”

(LSi)