Wagen van bpost geraakt van de weg af

Een medewerker van bpost geraakte zaterdag omstreeks 12.30 met zijn wagen van de weg in de landelijke Damstraat in Pittem. De brandweer snelde toe en bevrijdde de man uit zijn voertuig.

Om een nog onduidelijke reden verloor de man net voor een bocht de controle over het stuur van de bestelwagen van bpost. Het voertuig belandde in de gracht naast de weg. De man kon zichzelf niet bevrijden uit het voertuig.

De brandweer snelde ter plaatse en kon de bestuurder via de achterdeur van de bestelwagen uit het voertuig halen. De man werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Ondertussen was ook een collega ter plaatse gekomen. Hij laadde de weinige pakjes die nog in de bestelwagen zaten over in zijn voertuig.