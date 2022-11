Wagen van bejaard koppel belandt in Blankenbergse gracht: inzittenden ongedeerd

Donderdagmorgen rond 11 uur gebeurde in de Blankenbergse Dijk ter hoogte van de Kuiperscheewegi in Blankenberge een ongeval. Een auto kwam er door een verkeerd manoeuvre in de gracht terecht.

Bestuurder en passagier konden hun voertuig niet op eigen kracht verlaten en werden door de brandweer uit hun wagen geholpen. Het bejaard koppel raakte niet gewond maar de dame werd ter controle toch naar het ziekenhuis overgebracht. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De auto diende getakeld.