Wagen tuimelt van weg in weide: brandweer komt bestuurster bevrijden

Een wagen belandde in de nacht van zaterdag op zondag in een weide tussen de Heuvellandse dorpen Dranouter en Nieuwkerke.

Politiezone Arro Ieper kreeg melding van het ongeval om 3.30 uur. In de Dranouterstraat, op een paar kilometer van Festival Dranouter, was een Citroën Berlingo van de weg geraakt. Het voertuig reed door een berm, gracht en afsluiting en ging daarbij over de kop. Aan de kant van de bestuurster kwam de wagen op de zijkant tot stilstand in een lagergelegen weide.

Brandweer Westhoek werd opgeroepen om de bestuurster, een vrouw van 60 jaar uit Heuvelland, uit de wagen te bevrijden. Het slachtoffer liep lichte verwondingen op en is overgebracht naar het ziekenhuis. Ze zou op weg geweest zijn naar huis na haar werk in een horecazaak in de buurt. De Ieperse takeldienst Depannage Rik kwam ter plaatse om het zwaar beschadigde voertuig uit de weide te takelen. (TP)