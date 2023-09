Wagen slipt tegen verlichtingspaal in Houtem bij Veurne

In de nacht van zaterdag op zondag slipte een personenwagen tegen een verlichtingspaal in Houtem, een deelgemeente van Veurne.

De bestuurder, die in de richting van de Houtemstraat reed, kwam er met lichte verwondingen vanaf maar zijn wagen werd door de klap vooraan zwaar beschadigd en moest getakeld worden. De paal viel gedeeltelijk op de voorkant van de wagen en knakte af. Hoe de bestuurder de controle verloor over zijn voertuig is niet bekend.

De nutsmaatschappij Fluvius kwam ter plaatse om de schade te herstellen.

(JT)