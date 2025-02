Wagen slipt op glad wegdek en belandt tegen boom, bestuurster lichtgewond overgebracht naar ziekenhuis

Langs de Iepersestraat, de verbindingsweg tussen Moorslede en Zonnebeke, raakte een vrouw maandagochtend naast de weg. De bestuurster werd gewond afgevoerd naar AZ Delta in Roeselare. Oorzaak van het ongeval was de plaatselijke gladheid.

Op verschillende plaatsen is het momenteel verraderlijk glad. Zo ook langs de Iepersestraat in Moorslede, vlakbij de grens met Moorslede. Een bestuurster reed er maandagochtend iets voor tienen vanuit Zonnebeke richting Moorslede, maar ging plots aan het slippen. Haar wagen geraakte naast de weg en raakte daarbij een boom. Een passant verwittigde onmiddellijk de brandweer. Die snelde ter plaatse om de vrouw uit haar voertuig te bevrijden, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig. De bestuurster raakte bij het ongeval lichtgewond en werd overgebracht naar AZ Delta in Roeselare. Haar Ford liep grote schade op en moest getakeld worden.

Gemeente waarschuwt

Oorzaak van het ongeval is de plaatselijke gladheid. Schepen van Mobiliteit Nessim Ben Driss (Visie) kwam na het ongeval onmiddellijk ter plaatse. “Op sommige plaatsen waar het anders bij vriesweer glad is, is het nu niet glad. Op andere plaatsen is het dan weer verraderlijk glad. We raden dan ook iedereen aan om daar rekening mee te houden.”