Wagen slipt en knalt tegen verlichtingspaal aan afrit in Ramskapelle

Vanmorgen is een Franse autobestuurder geslipt op de afrit van de E40 in Ramskapelle. De wagen die uit de richting van Frankrijk kwam, slipte op de afrit en kwam tegen een verlichtingspaal terecht. De bestuurder werd daarbij licht gewond en werd naar het ziekenhuis in Veurne overgebracht. De brandweer plaatste een signalisatiewagen op de afrit. De MUG-dienst kwam ook even ter plaatse. De wagen is onherstelbaar beschadigd. Door de klap werd de verlichtingspaal ook gedeeltelijk uit de grond gerukt. (JT)