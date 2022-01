Wagen rijdt in op file in Adinkerke

De E40 in Adinkerke richting Frankrijk was donderdagmorgen volledig versperd door een erg zware crash. Een Renault Trafic reed in op een vrachtwagen en is volledig verhakkeld. Als bij wonder raakte de bestuurder slechts lichtgewond.

Het ongeval gebeurde rond 9.15 uur. De bestuurder van de Renault Trafic merkte de vrachtwagen te laat op en reed aan hoge snelheid in op het achterste van de oplegger. De Renault Trafic werd volledig open gereten aan de passagierszijde.

Lichtgewond

Gelukkig zat er enkel een bestuurder in de wagen en geen passagiers. De persoon achter het stuur kroop zelf uit het wrak en raakte lichtgewond. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht met een ambulance.

Door het ongeval was de snelweg volledig versperd en ontstond meteen een aanzienlijke file tot aan de afrit Adinkerke. De brandweer kwam ter plaatse met signalisatie en om de brokstukken van de rijbaan te verwijderen. Na een twintigtal minuten was de pechstrook vrijgemaakt en kon het verkeer op de snelweg met mondjesmaat passeren.

Zowel de Renault Trafic als de vrachtwagen werden getakeld. Door het ongeval was een wiel van de oplegger geblokkeerd en waren werken met de slijpschijf nodig. Iets over 10 uur was de verkeerssituatie genormaliseerd.