Wagen ramt verlichtingspaal in Houtem bij Veurne

Vrijdagavond verloor een bestuurder die op de Houtemstraat reed in Houtem bij Veurne de controle over zijn voertuig.

De wagen kwam in de berm terecht en botste nadien tegen een verlichtingspaal die afknakte en gedeeltelijk over de weg terecht kwam. In de wagen zaten drie personen, zij konden zelf het zwaar beschadigde voertuig verlaten.

Er werden twee ziekenwagens en een signalisatiewagen van de brandweer van Veurne ter plaatse gestuurd. Door het ongeval was de Houtemstraat een tijdlang afgesloten tot de paal van de weg verwijderd was. De elektriciteitsmaatschappij kwam eveneens ter plaatse om de nodige herstellingen uit te voeren. De politie Spoorkin deed de vaststellingen ter plaatse. (JT)