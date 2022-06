Wagen ramt drie geparkeerde voertuigen in Meense Hogeweg

Donderdagavond werden de bewoners van de Hogeweg in Menen opgeschrikt door enkele luide knallen. Een wagen had er drie geparkeerde voertuigen geramd en liet een spoor van vernieling achter. Een persoon werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht.

Gierende banden, een enorme knal en een doodse stilte die erop volgde. De bewoners van de Hogeweg, aan het nagenieten van een zwoele zomeravond, beleefden donderdagavond de schrik van hun leven. Kort na 21 uur reed een persoon, aan het stuur van een sportieve wagen, niet minder dan drie geparkeerde voertuigen aan.

Naar het ziekenhuis

“Hij kwam uit de richting van het centrum en nam de rotonde die de kruising maakt met de Wilgenlaan”, klonk het bij de brandweerofficier ter plaatse. “Hij probeerde zijn weg richting Wervik te vervolgen maar ter hoogte van het wijkcentrum De Koekuit verloor hij de controle over het stuur. Hij reed vol in op drie geparkeerde wagens alvorens hij dwars over de weg tot stilstand kwam.We hebben de wagen niet moeten opensnijden maar de chauffeur is wel met aanzienlijke verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.”

Overdreven snelheid

De Hogeweg werd een tijdlang voor het verkeer afgesloten, zodat de politiediensten de nodige vaststellingen konden maken. Voor de buurtbewoners is het alvast een duidelijke zaak. “Vertrekken aan de rotonde en hier al drie wagens tot gort kunnen rijden? Het zal naar alle waarschijnlijkheid wel niet aan 30 per uur zijn geweest.”