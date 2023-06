Wagen overkop in Moorselestraat Menen, twee inzittenden lichtgewond

Zondagavond ging een wagen overkop in de Moorselestraat. De inzittenden, een ouder koppel, raakten lichtgewond. De materiële schade is dan weer indrukwekkend want ook twee geparkeerde voertuigen raakten bij het ongeval betrokken.

Over de precieze omstandigheden van het ongeval bestaat nog heel wat twijfel. Het oudere echtpaar reed met hun Ford rond 17:30 uur in de Moorselestraat, toen ze om een nog onbekende reden van hun rijvak afweken. Een geparkeerd voertuig werd geraakt, waardoor de chauffeur de controle over het stuur verloor. Een tweede geparkeerde voertuig werd geraakt, waardoor de Ford overkop ging. De wagen kwam ondersteboven dwars over het wegdek tot stilstand.

De hulpdiensten stuurden meteen gespecialiseerde eenheden ter plaatse omdat er werd gevreesd dat het koppel knel zat in de wagen. Van een bevrijding was echter geen sprake, de inzittenden van de wagen konden met behulp van enkele buurtbewoners zelf uit de auto kruipen. Ze werden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De geparkeerde voertuigen liepen zware averij op en moesten eveneens worden getakeld.

De Moorselestraat bleef een tijdlang voor het verkeer afgesloten. Alle voertuigen werden via de N32 omgeleid.