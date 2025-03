Wagen mist afrit Rumbeke op E403 en belandt in gracht: passagier overleden

Op de afrit Rumbeke van de E403 is in de nacht van vrijdag op zaterdag een zwaar ongeval gebeurd. Een auto met drie inzittenden ging van de weg af en belandde in de berm. Een vrouwelijke passagier overleefde de klap niet.

Iets na 4 uur ’s nachts wou de bestuurder van een grijze Opel de afslag Rumbeke nemen op de E403. Op de afrit verloor de man echter de controle over het stuur. Hij miste nipt de vangrail en ging ter hoogte van de dienstenzone de berm in. De wagen belandde enkele meters verder in een diepe gracht.

De chauffeur en een mannelijke passagier raakten slechts lichtgewond en konden op eigen kracht de wagen verlaten. Een vrouw had minder geluk. Zij kwam onder het voertuig terecht en overleed ter plaatse. De brandweer snelde ter plaatse om de slachtoffers te bevrijden. “Maar helaas werd al snel duidelijk dat het hier enkel nog om een bergingsoperatie zou gaan”, aldus de officier ter plaatse.

De politie deed ter plaatse uitgebreid de vaststellingen en besloot dat de omstandigheden van het ongeval duidelijk waren. Er werd geen verkeersdeskundige aangesteld. Waarom de chauffeur precies de controle over zijn stuur verloor, zal later moeten blijken.

Tijdens de takelwerken was de afrit Rumbeke geruime tijd afgesloten maar gezien het nachtelijke uur, veroorzaakte dit weinig hinder.