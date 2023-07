Zondagmorgen kwam een Volvo personenwagen in de gracht terecht naast de E40 ter hoogte van Booitshoeke bij Veurne. Het ongeval gebeurde in de richting van Frankrijk.

Hoe de bestuurder de controle over zijn voertuig verloor is niet bekend. Net voor het ongeval werd ook een verkeersbord aangereden. De kraanwagen van de brandweer van Veurne kwam het bord beveiligen. Er was wat hinder op de plaats van het ongeval. JT