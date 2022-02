Wagen gaat zwaar over de kop in Zandvoorde, gewonde bestuurder blaast positief

Op de Gistelsesteenweg nabij de Kapittelstraat in Zandvoorde ging dinsdagmorgen een wagen zwaar over de kop. Het voertuig werd namelijk in de lucht gekatapulteerd door over een betonnen afsluiting te rijden, die dienst doet als vangrail in een bocht. De bestuurder (37) raakte gewond en legde een positieve ademtest af.

Het voorval gebeurde rond 10.30 uur, in de rijrichting van Oostende. De bestuurder week af van zijn rijvak en reed op de betonnen afsluiting. Die fungeerde als het ware als een schans. De Ford Scorpio werd in de lucht geslingerd en raakte ook een verlichtingspaal.

De wagen belandde op zijn dak in de berm. Getuigen belden de hulpdiensten. Politie, ziekenwagen, mug en brandweer snelden ter plaatse. De brandweer was opgeroepen om de man, een 37-jarige Gistelnaar, te bevrijden uit zijn wagen.

Niet in levensgevaar

Er waren volgens de politie geen andere voertuigen betrokken bij het accident en er zaten geen passagiers in de wagen. De bestuurder werd overgebracht naar het ziekenhuis en verkeert niet in levensgevaar.

Hij was in elk geval bij bewustzijn en in staat een ademtest af te leggen. De man blies positief en zijn rijbewijs werd meteen voor 15 dagen ingetrokken. Het verkeer, waaronder het openbaar vervoer, werd een tijdlang omgeleid via Zandvoorde. De politie liet de wagen takelen.

(BB)