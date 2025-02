Wagen gaat over de kop en belandt op zijn zij: bestuurder als bij wonder niet gewond

Nabij het kruispunt van de Kleine Stadenstraat met de Grote Stadenstraat, pal op de grens van Hooglede met Staden, gebeurde woensdag omstreeks 17.30 uur een ongeval. De bestuurder, een 24-jarige man uit Staden, kwam met de schrik vrij.

Een 24-jarige man uit Staden volgde woensdag met zijn Renault Berlingo de Kleine Stadenstraat. Hij reed een heuvel af, in de richting van de Grote Stadenstraat. Net voor het kruispunt liep het echter verkeerd. De bestuurder verloor de controle over het stuur van zijn voertuig en geraakte rechts van de weg. De jongeman probeerde nog te corrigeren, maar dat lukte niet. De wagen knalde tegen een straatnaampaal, ging over de kop en belandde uiteindelijk op zijn zij.

Het voertuig lag in omgekeerde rijrichting. De bestuurder geraakte bij het ongeval als bij wonder niet gewond. Hij kon zelfstandig de wagen verlaten. De brandweer werd opgeroepen omdat er mogelijks brandgevaar was. Uiteindelijk moest er niet geblust worden. Een takelaar werd opgeroepen om de beschadigde wagen weg te halen.