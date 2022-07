Wagen gaat aan hoge snelheid van de baan in Ruddervoorde: één persoon zwaargewond

Om 18.30 uur is in Ruddervoorde een wagen van de weg geraakt. De wagen kwam, aan hoge snelheid, uit de richting van Zwevezele. Hij belandde aan de linkerzijde van de Kortrijksestraat, ter hoogte van Zorgsvliet, van de baan.

De wagen belandde op zijn dak in een maïsveld waarbij een verlichtingspaal afknapte. In de wagen zaten vier personen waarvan één persoon zwaargewond. De brandweer diende alle inzittenden die gekneld zaten in het voertuig te bevrijden.

De eerste gewonde werd met de ziekenwagen van Ruddervoorde naar het AZ Sint-Jan weggebracht, één persoon werd met de mug heli eveneens naar het AZ Sint-Jan gebracht en twee personen werden met de ziekenwagen van Oostkamp naar Sint-Lucas overgebracht.

Voor zover bekend waren er geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Tijdens de takelwerkzaamheden werd het verkeer in beide richtingen even stilgelegd. Nutsmaatschappij Eandis kwam ter plaatse om de nodige werkzaamheden aan het elektriciteitsnet te doen.



(GST/JVM)