Wagen gaat aan het slippen en belandt in het water in Veurne: bestuurder (20) in kritieke toestand

In Houtem bij Veurne belandde donderdagavond een personenwagen in het water. De wagen ging door het spekgladde wegdek aan het slippen in een bocht op de grens van de Moeresteenweg en de Cobergherstraat. De bestuurder werd in kritieke toestand overgebracht naar het AZ West in Veurne.

De bestuurder, een twintiger die alleen in de wagen zat, werd bevrijd door de duikers en ter plaatse gereanimeerd door een MUG-team. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het AZ West in Veurne. De ouders van de bestuurder, die met hun wagen hetzelfde traject volgden, zouden het ongeval hebben zien gebeuren.

