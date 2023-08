Wagen dendert zeven meter naar beneden na aanrijding

Een wagen is donderdagmiddag na een aanrijding bijna zeven meter naar beneden gedenderd tot op een oude spoorwegbedding in Torhout. Gelukkig raakten beide bestuursters slechts lichtgewond.

Het verkeersongeval gebeurde donderdagmiddag even voor 14 uur in de Spoorwegstraat in Torhout. Een 35-jarige vrouw reed met haar personenwagen van de oprit van haar woning in de Spoorwegstraat, waar eenrichtingsverkeer is. Op dat moment kwam een andere personenwagen aangereden in de verboden rijrichting. Waarom de 47-jarige vrouw uit Torhout dat deed is niet duidelijk.

Beide wagens komen in aanrijding en de wagen van de 47-jarige bestuurster door de aanrijding zo’n zevental meter naar beneden in de Groene 62. Dat is de voormalige spoorwegbedding die nu een wandel- en fietspad is. Beide bestuursters raakten lichtgewond, de 47-jarige bestuurster werd overgebracht naar het AZ Deltaziekenhuis campus Sint-Rembert in Torhout. De wagen van de 47-jarige bestuurster werd getakeld via de Groene 62. De politie Kouter deed de nodige vaststellingen. (JH)