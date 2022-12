Wagen botst tegen brugleuning: E40 in Oostkamp even afgesloten

De E40 in Oostkamp is woensdagavond even na 23 uur in de richting van de Kust afgesloten. Dat was noodzakelijk om het puin die van de brug boven de autostrade naar beneden gevallen was te ruimen.

Even na 23 uur ging op de brug over de autostrade een wagen, die in de richting van Hertsberge reed, uit de bocht. De wagen botste daarbij tegen de brugleuning waardoor een stuk van de leuning en meerdere brokstukken op de autostrade terechtkwamen.

Meerdere automobilisten konden de brokstukken niet vermijden en botsten. Daarbij kwam één wagen in de gracht terecht. Een vijftal andere wagens liepen schade op en dienden getakeld. De wagen die uit de bocht ging bleef gelukkig op de brug staan. De bestuurster werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De brandweer diende een deel van de kapotte brugleuning weg te nemen en de de plaats te beveiligen. Het opruim -en takelwerk van alle voertuigen duurde tot na 1 uur.