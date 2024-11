Wagen belandt tegen gevel van appartementsgebouw, inzittenden komen met de schrik vrij

In de Oude Kortrijkstraat in Assebroek belandde dinsdagmiddag even voor 15 uur, door een nog onduidelijke reden, een wagen tegen de gevel van een appartementsgebouw. Omdat er rook uit de auto kwam, werd gevreesd voor brand. De brandweer werd opgeroepen en kwam meteen ter plaatse.

Van brand was echter geen sprake. Door de achterwaartse crash waren de airbags afgegaan en die zorgden voor wat rook. De inzittenden van de auto kwamen met de schrik vrij. Door de impact sneuvelde wel een raam van het appartement op het gelijkvloers, maar al bij al viel de schade wel nog mee. Hoe het ongeluk precies is kunnen gebeuren, is nog onduidelijk.

