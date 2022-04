Wagen belandt tegen boom in Kalvekeetdijk in Knokke-Heist

Zaterdagmorgen even voor 05.00 uur gebeurde in de Kalvekeetdijk in Knokke-Heist een zwaar ongeval.

Een personenwagen die in de richting van Heist reed, ging door een nog onbekende reden van de weg, belandde in de gracht om daarna weer op de weg terecht te komen waar hij tegen een boom tot stilstand kwam.

In eerste instantie werd melding gemaakt dat de bestuurder gekneld in zijn voertuig zat, maar dat bleek niet te kloppen. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval was de Kalvekeetdijk afgesloten voor het autoverkeer. Voor zover bekend waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval.

(JVM)