Wagen belandt op dak in Roeselare: moeder en kindje bevrijd en ter controle naar ziekenhuis

Vrijdagochtend was het op verschillende plaatsen in onze provincie gevaarlijk glad. Lokale ijsplekken door bevriezing van natte weggedeelten brachten zowel fietsers als automobilisten in de problemen. Voor een moeder en een kindje liep het in de landelijke wegen achter de Euro Shop in Roeselare plots helemaal fout.

In de omgeving van het kruispunt van de Vinkeniersstraat en de Koekuitstraat schoof haar voertuig van de weg en raakte daarbij een duiker. De wagen belandde uiteindelijk op zijn dak in de Aapbeek. Gelukkig voor de vrouw en haar kindje staat er op dit ogenblik weinig water in de beek. “De vrouw heeft heel alert gereageerd. Ze is van de chauffeurszetel naar achter gekropen om haar kindje uit de maxicosi te halen. Daarna zijn ze op de binnenzijde van het dak van het voertuig gaan zitten. Ze kon gelukkig ook zelf nog de hulpdiensten bellen”, aldus Bert Vanhuyse, brandweerofficier bij de brandweer van Roeselare.

De brandweer, een MUG-team en een ambulance snelden kort nadien ter plaatse. “We hebben de vrouw en het kindje bevrijd uit het voertuig. Zij geraakten bij het ganse voorval niet gewond, maar werden wel ter controle meegenomen naar het ziekenhuis.”