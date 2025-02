Wagen belandt in gracht, hulpdiensten moeten bestuurster uit voertuig bevrijden

Vrijdagavond rond 23.30 uur gebeurde in de Zandstraat in De Haan een ongeval.

De wagen belandde in de gracht. © JVM

Door een nog onbekende reden verloor de bestuurster van een personenwagen, die in de richting van Bredene reed, de controle over haar voertuig en belandde zijdelings in de gracht. De hulpdiensten kwamen ter plaatste om de wagen te stabiliseren en de bestuurster uit haar wagen te helpen. Ze werd met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Er waren geen andere voertuigen betrokken. Door het ongeval was de straat in beide richtingen afgesloten voor het autoverkeer.

