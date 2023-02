Zaterdagvoormiddag kwam een personenwagen in de gracht langs de E40 terecht in Oostduinkerke, net voorbij de oprit in de richting van Veurne.

Er werd een ziekenwagen en de brandweer ter plaatse gestuurd. Een vrouw zou bij het ongeval lichtgewond zijn geraakt aan het hoofd.

Er was een tijdlang lichte hinder ter hoogte van het ongeval. Hoe de wagen in de gracht terecht kwam is nog niet bekend. (JT)