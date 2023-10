Vuilniswagen rijdt zich vast in tunnel door openstaande laadklep: “Vergeten naar beneden te laten”

In Marke, een deelgemeente van Kortrijk, kwam dinsdagavond rond 20.30 uur een vuilniswagen vast te zitten in de tunnel bij de Aardweg. “De chauffeur had daar net in de buurt een lading gelost aan het depot van de groendienst en was vergeten de laadklep achteraan naar beneden te laten. Zo is de vrachtwagen compleet vast komen te zitten in de tunnel”, vertelt Thomas Detavernier van politiezone VLAS.

“Door de impact van de botsing was de voorkant van de vuilniswagen in de lucht getild en kon men niet meer met het voertuig wegrijden. Daarom moest er een takeldienst ter plaatse komen om de vuilniswagen er weg te krijgen. Omdat het geen drukke weg is, was er ook niet veel belemmering voor het verkeer. En er gebeurde ook nog geen melding van grote schade aan de brug”, besluit Detavernier.

Tijdelijk werkonbekwaam

“De chauffeur was erg geschrokken door de klap en sprong uit de cabine. Daarbij is hij lichtgewond geraakt aan de voet en werd hij overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Het gaat niet om een breuk, maar de collega zal tijdelijk werkonbekwaam zijn. De vuilniswagen raakte zwaar beschadigd en het valt nog af te wachten of die kan hersteld worden. Maar de dienstverlening komt niet in het gedrang”, klinkt het bij stad Kortrijk.