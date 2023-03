Vuilniswagen belandt in de gracht in Komense wijk Ten Brielen

Maandagmorgen raakte een vuilniswagen van de weg af in de Komense wijk Ten Brielen. Niemand raakte gewond, maar de ophaling van het afval liep wel grondige vertragingen op.

Het was een bijzonder zicht voor voorbijgangers in de Kerselarenweg, een kleine straat in de wijk Ten Brielen. Een knoert van een vuilniswagen lag er in de gracht, met een deel van de lading uit de laadbak gekieperd.

Uitwijken door werken

“We stonden achteraan op ons opstapje toen we rond 10 uur voelden hoe de vrachtwagen begon te glijden en kantelen”, klinkt het bij een ophaler. “Samen met mijn collega sprongen we eraf en konden enkel toekijken hoe het gevaarte in de gracht terecht kwam. We zijn meteen gaan kijken hoe het was met de chauffeur, maar dat bleek mee te vallen. Hij was flink geschrokken maar we konden hem zonder kleerscheuren uit zijn cabine helpen klauteren. Er zijn hier werken bezig en blijkbaar moest de chauffeur wat uitwijken, waardoor hij op een verzwakte rand reed. De rest van het verhaal is hier zichtbaar in de gracht.”

Het duurde nog een aanzienlijke tijd alvorens de vuilniswagen kon worden getakeld. De laadbak was al goed gevuld en heeft een capaciteit van 22 ton.