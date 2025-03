Vrouw zwaargewond nadat ze controle over het stuur verliest en inrijdt op geparkeerde vrachtwagen

Langs de Ambachtenstraat in Izegem verloor de bestuurster van een BMW vrijdagochtend de controle over het stuur van haar voertuig. De wagen reed daarna in op een geparkeerde vrachtwagen. De bestuurster werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde vlak na een bocht. De vrouwelijke bestuurster zat gekneld in haar wagen. De brandweer snelde ter plaatse en kon de vrouw uit haar voertuig bevrijden. Ze werd zwaargewond, maar bij bewustzijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Waarom de vrouw plots uitweek, is momenteel onduidelijk. Camerabeelden uit de buurt moeten duidelijkheid scheppen.