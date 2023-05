Vrouw zwaargewond na botsing met vrachtwagen in Leke: brokstukken en zakken gips zorgen voor ravage op de weg

Bij een zwaar verkeersongeval tussen een personenwagen en een vrachtwagen in Leke bij Diksmuide raakte een vrouw maandagochtend zwaargewond. De vrouw, een dame uit het Gentse, knalde op een vrachtwagen geladen met bouwmateriaal. Die vrachtwagen eindigde in de gracht, waarbij tientallen zakken gips openscheurden. De vrouw zat stevig gekneld en moest bevrijd worden. “Ze liep bij het ongeval breuken op”, zegt brandweerkapitein Filip Vandenberghe.

Het ongeval gebeurde maandagochtend rond 8 uur in de Oostendestraat in Leke nabij Diksmuide. Een vrouw uit het Gentse reed richting Diksmuide om daar voor haar werk archeologisch onderzoek te doen. Een chauffeur van bouwfirma Vinckier uit Diksmuide reed op de tegenovergestelde rijbaan richting Sint-Pieters-Kapelle.

Een van de twee voertuigen week af van de rijbaan. Een verkeersdeskundige van het parket moet de omstandigheden achterhalen. In ieder geval kwam het daarna tot een zware zijdelings frontale botsing. De vrachtwagen eindigde in de gracht en de Fiat van de vrouw tolde even rond.

Zware breuken

Passanten die het ongeval zagen gebeuren verwittigden onmiddellijk de hulpdiensten. De brandweer van Diksmuide/Leke snelde ter plaatse om de vrouw, die zwaar gekneld zat, uit haar voertuig te bevrijden. “De dame bleef de hele tijd bij bewustzijn, maar klaagde over hevige pijn”, zegt brandweerkapitein Filip Vandenberghe. “Ze zat vooral gekneld aan de onderste ledematen. We moesten het portier van de wagen openknippen en daarna het ingedeukte dashboard wegduwen eer we haar voorzichtig konden bevrijden. De vrouw liep bij het ongeval zware breuken op.”

Ze kreeg ter plaatse de eerste zorgen van een toegesnelde MUG-arts en werd nadien zwaargewond maar niet in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Ook de vrachtwagenchauffeur kreeg een harde klap te verwerken toen hij in de gracht terechtkwam. De man kon op eigen krachten uit de toegetakelde vrachtwagen klimmen en werd ook naar het ziekenhuis gebracht.

Tientallen zakken gips

Door het ongeval was er aanzienlijke ravage op de Oostendestraat. De vrachtwagen vervoerde tientallen zakken gips en door de zware klap scheurde een heel deel daarvan open. Die belandden allemaal op het fietspad en in de gracht. Ook een afsluiting van een weide werd vernield, waarna ook zakken gips in de weide eindigden. “De weg zelf lag dan ook nog eens bezaaid met brokstukken. Het verwijderen van alle gips wordt nog een huzarenstukje waar we even mee bezig zullen zijn”, besluit kapitein Vandenberghe.

Door de zware impact en verwondingen bij de vrouw besloot het parket om een verkeersdeskundige ter plaatse te sturen. Daardoor bleek de Oostendestraat de hele voormiddag afgesloten voor het verkeer. Omrijden kon via Leke zelf. (JH)