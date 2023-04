Vrouw zwaargewond na aanrijding op kruispunt in Poperinge

Bij Poperinge gebeurde vrijdagavond een zwaar ongeval op het kruispunt van de Frans-Vlaanderenweg met de Boescheepseweg.

Brandweer Westhoek werd vrijdag even na 20 uur opgeroepen voor een ongeval met een gekneld persoon in een voertuig. Op het kruispunt van de Boescheepseweg met de Frans-Vlaanderenweg, de gewestweg tussen Frankrijk en Poperinge, was een aanrijding gebeurd tussen twee auto’s. Het ging om een Franse Renault Clio en een BMW.

Beide bij bewustzijn

Volgens vaststellingen van politiezone Arro Ieper waren beide bestuursters bij bewustzijn. In de Renault zat een Franse vrouw van middelbare leeftijd, die klaagde over pijn aan de rug. De brandweer nam geen enkel risico en verwijderde het dak van het voertuig om het slachtoffer veilig uit het wrak te halen. Een MUG-team kwam ter plaatse voor pijnstilling en de vrouw werd met ernstige letsels aan de rug overgebracht naar het ziekenhuis.

In De BMW zat een jonge vrouw, die ongedeerd leek. Het voertuig liep schade op, maar minder erg dan de Renault, die moest getakeld worden. Door de aanrijding sneuvelden een paar verkeersborden en een stenen paaltje met een straatnaambord van de Frans-Vlaanderenweg. De brandweer zorgde voor signalisatie aan het kruispunt van de Frans-Vlaanderenweg met de Zuidlaan, zodat het rijvak richting Frankrijk afgesloten bleef voor het verkeer tot het kruispunt met de Boescheepseweg opgeruimd en vrijgegeven werd. (TP)