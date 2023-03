Vrouw zwaargewond bij ongeval op kruispunt bij Boezinge

In de Ieperse deelgemeente Boezinge gebeurde donderdagmorgen een zware klap op een kruispunt: twee wagens waren er tegen mekaar gereden, waarbij ook een geparkeerd voertuig en de gevel van een woning schade opliepen. Een vrouw (57) uit Poperinge liep ernstige verwondingen op.

Politiezone Arro Ieper kreeg melding van het ongeval om 8.45 uur. Op het kruispunt van de landelijke Reningestraat en de Boezingestraat tussen de Ieperse dorpen Boezinge en Elverdinge was een zijdelingse aanrijding gebeurd tussen twee voertuigen, een Audi en een Mercedes-Benz Vito. Daarbij kwam de Audi tot stilstand tegen de hoek van de gevel van een woning en tegen de voorkant van een Volvo, die er geparkeerd stond.

Brandweer Westhoek kwam ter plaatse, omdat de bestuurster van de Audi gekneld zat. De vrouw werd bevrijd. In dezelfde wagen zat ook een kind, maar daar is nog geen informatie over. De politie heeft voorlopig weet van één gewonde, een vrouw van 57 jaar uit Poperinge. “De persoon is zwaargewond, maar stabiel”, aldus Glenn Verdru, communicatieconsulent van politiezone Arro Ieper.

De betrokken voertuigen moesten getakeld worden. “De brandweer ving de gelekte olie op met absorberende korrels en ruimde alles op met een product dat olie oplost”, zegt Kristof Louagie, communicatieambtenaar van Brandweer Westhoek.

Tijdens de takel- en opruimwerken kon het verkeer op de Boezingestraat beurtelings passeren over een van de twee rijstroken. (TP)