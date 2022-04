Vrouw wordt onwel en ramt geparkeerde auto in Oostduinkerke

Op het Fabiolaplein in Oostduinkerke gebeurde maandagavond rond 18.15 uur een verkeersongeval.

De bestuurster van een personenwagen was tijdens het rijden met haar wagen onwel geworden. Omdat ze hierdoor haar benen niet meer kon bewegen, kon ze niet meer remmen of schakelen. Ter hoogte van het Fabiolaplein kwam ze tegen een geparkeerd voertuig tot stilstand. De dame werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Er was enkel sprake van stoffelijk schade. (JH)