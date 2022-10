Vrouw wordt in haar zetel vier meter ver gekatapulteerd nadat auto woonkamer binnenrijdt

Eric Dhooghe en Chris Van Der Biest uit de Lichterveldsestraat in Koolskamp deden vrijdagavond de schrik van hun leven op toen een Land Cruiser plotseling tegen de voorgevel van hun woning knalde. De vrouw des huizes, die zich vlakbij bevond, werd een viertal meter verder gekatapulteerd en liep daarbij een hoofdwonde op. “Gelukkig lag ze net in de zetel te slapen.”

Eric en Chris bevonden zich vrijdagavond omstreeks 21.30 uur in hun woonkamer. Eric was nog wat televisie aan het kijken, Chris was inmiddels in slaap gevallen in de zetel die tegen de voorgevel van de woning staat. Op dat ogenblik kwam een Land Cruiser vanuit het centrum van Koolskamp aangereden. De chauffeur verloor de controle over het stuur van zijn wagen waarna het voertuig links naast de weg in de gevel van de woning van Eric en Chris, waar onder andere een groot raam zat, belandde. “Een enorme klap. De zetel waarin mijn vrouw lag schoof weg. Zij werd een viertal meter verder weggekatapulteerd.” Door het voorval verschoof ook de zetel van Eric. Het koppel werd beiden gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Eric liep een wonde aan zijn voet op, zijn vrouw was er erger aan toe en hield een hoofdwonde over aan het voorval. Zij mag zaterdagmiddag naar huis.

De ravage in de woning is immens. De Land Cruiser doorboorde de voorgevel. “De schade is groot, maar toch beseffen we ook dat geluk hebben gehad. Dit kon nog veel erger afgelopen zijn. Hopelijk kunnen de gevel en het grote raam nog voor de echte winter hersteld worden”, aldus Eric. De bestuurder van de Land Cruiser werd ook overgebracht naar het ziekenhuis. Hij liep bij het voorval lichte verwondingen op. De brandweer van Ardooie kwam vrijdagavond ter plaatse om de grote opening die de wagen gecreëerd had, te dichten.