Vrouw voor controle naar ziekenhuis nadat auto en kusttram botsen

Een vrouw werd vrijdagmiddag naar het ziekenhuis gebracht na een verkeersongeval in De Panne waarbij ook de kusttram betrokken was.

Het ongeval gebeurde om 13.25 uur aan de rotonde van de Westhoeklaan met de Dynastielaan. Een bestuurder reed in een Peugeot Partner de rotonde op en merkte niet dat de lichten in werking waren. Op de rotonde kwam het tot een aanrijding met de tram.

De politie Westkust kwam ter plaatse en stelde een Europees Aanrijdingsformulier (EAF) mee op want er leek eerst enkel materiële schade te zijn. Later kwam toch een ziekenwagen ter plaatse omdat een vrouw door dit ongeval wat last had en ter controle naar het ziekenhuis ging.

(JH)