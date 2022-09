Vrouw vliegt uit de bocht in Staden en knalt frontaal op tegenligger

In de Bruggestraat in Staden botsten omstreeks 16.30 uur twee wagens frontaal op elkaar. Omstanders vermoeden dat de bestuurster van de rode Toyota onwel werd en zo van haar rijvak uitweek. Beide passagiers werden naar het ziekenhuis gebracht met lichte verwondingen.

Ter hoogte van huisnummer 47 in de Bruggestraat, niet ver van het Stadense centrum, luidde rond woensdagnamiddag omstreeks 16.30 uur een luide knal. Een rode Toyota Yaris uit de richting van Hooglede was er frontaal ingereden op een blauwe BMW.

Volgens omstanders zou de bestuurster (55) uit de Toyota uit de bocht gevlogen zijn en zo op het tegenovergestelde rijvak zijn beland. De 50-jarige man uit Moorslede kon met zijn BMW een harde frontale aanrijding niet voorkomen. Sommige bewoners vermoeden dat de bestuurster, een dame uit Staden, onwel werd achter het stuur en zo de controle verloor over haar voertuig, maar dat kon de politie niet meteen bevestigen.

Beide personen liepen lichte verwondingen op. De vrouw had last van haar rug en de Moorsledenaar had naast een ferme bloedneus ook pijn aan de borst. Ze werden voor verder onderzoek naar het AZ Delta in Roeselare gebracht.

De ferme klap bracht ook heel wat schade toe aan beide voertuigen en de weg lag bezaaid met brokstukken. De politie moest het verkeer uit beide richtingen tijdelijk over één rijstrook begeleiden. De wagens werden even later weggetakeld en de rijbaan werd opgeruimd.