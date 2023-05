Vrouw veroorzaakt ongeval nadat ze per ongeluk door het rood rijdt

Bij een verkeersongeval op het kruispunt van de Verbindingsstraat met de Expressweg in Ooigem zijn vrijdagnamiddag twee gewonden gevallen. Een oudere dame reed per abuis door het rood en raakte een andere wagen in de flank.

Een 46-jarige man kwam met zijn Dacia met Franse nummerplaten vanuit de zijstraat aangereden en wou de Expressweg oprijden. Een grijze Toyota, bestuurd door een vrouw van 84 jaar, wou rechtdoor rijden op de Expressweg maar vergiste zich aan de lichten. Het licht om rechtdoor de rijden stond dan wel op rood, de pijl om rechtsaf te slaan sprong net op groen. Volgens de eerste vaststellingen was de vrouw daardoor in de war en reed ze toch door.

Ze reed in op de bestuurderskant van de Dacia en de chauffeur zat even gekneld in zijn voertuig. Hij klaagde over pijn aan zijn rug. De hulpdiensten namen daarom het zekere voor het onzekere en hielpen de man voorzichtig via de koffer uit zijn wagen.

Beide bestuurders werden naar het ziekenhuis gebracht en hun voertuigen moesten getakeld worden. Tijdens deze werken was het kruispunt gedeeltelijk afgesloten. (JF)