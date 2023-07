Vrouw vergist zich van pedaal en knalt tegen apotheek in Izegem

Vrijdagochtend knalde een bestuurster van een Audi met haar wagen tegen de muur van apotheek Loncke in de Gentseheerweg in Izegem. De vrouw had zich vergist van pedaal en gaf op de parking van de apotheek gas terwijl ze het rempedaal wilde gebruiken. “Gelukkig bevonden zich geen klanten in de omgeving van de ingang.”

De klanten van apotheek Loncke, op de hoek van de Gentseheerweg en de Boomforeeststraat in Izegem, werden vrijdagochtend omstreeks 11.15 uur opgeschrikt door een luide knal. “Maar gelukkig was er op dat ogenblik niemand in de omgeving van de ingang”, aldus Joke Lecluyse van de apotheek. Even voordien was een dame met haar Audi de parking opgereden. De vrouw vergiste zich echter van pedaal en gaf gas in plaats van te remmen. Het voertuig knalde tegen de muur van de apotheek. De airbags van het voertuig gingen onmiddellijk open. De vrouw geraakte bij het ongeval lichtgewond en werd overgebracht naar AZ Delta in Roeselare.

Stuttingswerken

Terwijl de Audi zelf weinig schade vertoont, is de schade aan de muur wel aanzienlijk. Grote brokstukken kwamen los te zitten. Omdat er mogelijk instortingsgevaar was, werd de brandweer van Izegem opgetrommeld. Die voerde onmiddellijk stuttingswerken uit. De omgeving van de ingang van de apotheek werd afgebakend met een lint. “Normaal gezien blijven we vandaag al zeker de hele dag dicht. In samenspraak met de brandweer kijken we wanneer we op een veilige manier de deuren kunnen heropenen”, aldus Joke.