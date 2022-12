Vrouw van Werviks schepen Yves Obin overleden bij fietsongeval

Een fietsster van 63 liet donderdagochtend het leven na een ongeval in Wervik. Het slachtoffer is Christine Hooghe, de vrouw van schepen Yves Obin (CD&V). “Dit is een grote klap”, reageert Youro Casier (Vooruit), die met het stadsbestuur bereid is om de bevoegdheden van Obin voorlopig over te nemen.

In het centrum van Wervik gebeurde donderdagochtend een ernstig ongeval met een fietsster in de Kruisekestraat. De hulpdiensten kregen om 7.21 uur de melding binnen en snelden ter plaatse.

Avevewinkel

Er werden nog pogingen ondernomen om de vrouw te reanimeren, maar ze overleed ter plaatse. Brandweer Westhoek kwam ter plaatse om het lichaam af te schermen met een tent. Uit de eerste vaststellingen van politiezone Arro Ieper blijkt dat de vrouw mogelijk kwalijk ten val kwam na een aanrijding tegen een autoportier.

Het slachtoffer blijkt een bekende vrouw in de streek. Het gaat om de 63-jarige Christine Hooghe. Met haar familie baatte ze in dezelfde straat, op een paar kilometer van het ongeval, een Avevewinkel uit.

Aangeslagen

Christine was de vrouw van Yves Obin (66). Hij is gemeenteraadslid voor CD&V en werd na de bestuurswissel dit jaar voor het eerst schepen. Samen hebben ze drie kinderen en verschillende kleinkinderen. “Een drama, om zot van te worden zelfs… van het ene moment op het ander uit het leven weggerukt en de nabestaanden blijven plots alleen achter.”

Burgervader Youro Casier (Vooruit) reageert aangeslagen. “Ja, het is een grote klap. Ik heb Yves intussen gesproken en bood troost en steun, in de mate van het mogelijke. Ik raadde hem aan om de nodige tijd te nemen met zijn familie en steun te zoeken om alles te verwerken en een plaats te geven.”

Maximale steun

Ook Casier verloor ooit een dicht familielid door een verkeersongeval. “Mijn broer, intussen 32 jaar geleden. De wonde is er nog altijd. Na zo’n drama zoek je best hulp bij mensen, die daarvoor opgeleid zijn.”

“Samen met de collega’s uit het schepencollege en de betrokken fracties gaan we Yves maximaal steunen en we zijn bereid om zijn bevoegdheden voorlopig over te nemen. We geven hem alle tijd.”