Vrouw van 75 jaar gereanimeerd nadat ze in Lokanaal in Lo-Reninge rijdt

Op de wijk Fintele in Lo-Reninge ter hoogte van Pollinhove is een vrouw van 75 jaar dinsdag met haar wagen in de Lovaart terechtgekomen.

De vrouw reed op het jaagpad aan de Fintelesluis aan de overkant van het kanaal toen ze met haar wagen in de vaart terechtkwam.

Tweede ongeval

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De vrouw werd door duikers uit haar wagen bevrijd en lange tijd gereanimeerd vooraleer ze in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Veurne werd overgebracht.

Het is reeds het tweede ongeval in de regio in één week tijd waarbij een wagen in het water terechtkomt. In Houtem bij Veurne overleed de bestuurder later in het ziekenhuis. (José Tyteca)