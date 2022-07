Vrouw van 24 uit Moen komt om na botsing met marktkramer in Heestert

Zaterdagmorgen vroeg gebeurde een dodelijk verkeersongeval in de Stijn Streuvelslaan in Heestert. Een marktkramer kwam ter hoogte van de Stijn Streuvelstraat in botsing met de auto van een 24-jarige vrouw uit Moen. Zij overleed ter plaatse.

Het was rond 5u30 zaterdagmorgen dat de vrachtwagen van marktkramer Glorieux werd aangereden door een personenwagen. Het ongeval gebeurde in een flauwe bocht niet ver van de grensscheiding van Avelgem en Heestert (Zwevegem).

De marktkramer was met zijn groenten en fruit op weg naar de wekelijkse zaterdagmarkt in Avelgem. Plots zag de chauffeur een personenwagen richting Heestert rijden aan hoge snelheid. “De bestuurder moet de controle over het stuur zijn kwijtgeraakt want het voertuig slingerde over de weg en kwam frontaal tegen onze vrachtwagen terecht.”, zegt Koen Glorieux, de chauffeur van de vrachtwagen.

De wagen kwam een eindje verderop volledig verhakkeld tot stilstand. © geert Vanhessche

De klap was in ieder geval vrij hevig. De bestuurster, Z.D. (24) uit Moen, werd uit het voertuig geslingerd en overleed ter plaatse. De wagen kwam een eindje verderop volledig verhakkeld tot stilstand. Ook de vrachtwagen liep zware schade op. De bestuurder van de camion werd niet gewond.

Om de precieze oorzaak van het ongeval te onderzoeken werd een deskundige aangesteld door het parket. Deze deed o.a. zijn vaststellingen met behulp van een drone. De Stijn Streuvelslaan, een belangrijke verbindingsweg tussen Zwevegem en Avelgem, werd urenlang voor het verkeer afgesloten. (Geert Vanhessche)