Vrouw uit Wenduine komt om het leven bij ongeval op spekgladde E40, zoon (16) gewond

Een 54-jarige vrouw uit Wenduine, zo bevestigt het Oost-Vlaamse parket, is zondagavond om het leven gekomen bij een botsing tussen twee auto’s op de E40 tussen Aalter en Beernem. De andere bestuurder, een 25-jarige man uit Brussel, begon tijdens een inhaalmanoeuvre te slippen. Hij legde een positieve speekseltest af.

Door het slechte weer was het zondagavond spiegelglad op de wegen in West- en Oost-Vlaanderen. Er gebeurden tientallen ongevallen, vooral op de E403 tussen Kortrijk en Brugge en op de E40. Het ergste ongeval gebeurde rond 18.25 uur tussen Aalter en Beernem in de richting van Oostende.

Het ging om een botsing tussen twee voertuigen. De omstandigheden ervan werden onderzocht door een verkeersdeskundige. De wagen van het dodelijke slachtoffer, een Toyota, reed op het rechterrijvak, terwijl een BMW de auto op het middenrijvak inhaalde. De BMW begon te slippen en raakte met zijn achterkant de Toyota, zegt het parket. Beide voertuigen raakten van de weg en kwamen naast de snelweg terecht. De Toyota is met de linkerflank tegen een boom tot stilstand gekomen.

Positieve speekseltest

De bestuurster van de Toyota, een 54-jarige vrouw uit Wenduine, overleed ter plaatse. De passagier, haar 16-jarige zoon, raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de BMW, de 25-jarige man uit Brussel, en twee passagiers in die wagen, liepen ook verwondingen op. Ook zij werden overgebracht naar het ziekenhuis.



Volgens de eerste vaststellingen van de deskundige reed de BMW niet te snel, maar is die mogelijk wel door gladheid beginnen te slippen. De 25-jarige man legde een negatieve ademtest af, maar een positieve speekseltest. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. De twee voertuigen zijn in beslag genomen voor verder onderzoek.