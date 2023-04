Vrouw uit Ichtegem speelt rijbewijs kwijt na aanrijding onder invloed

Een 49-jarige vrouw uit Ichtegem speelde dinsdagnacht haar rijbewijs kwijt na een aanrijding onder invloed.

Rond 3 uur reed de vrouw met haar personenwagen in de Daliastraat in Eernegem in de richting van de Aartrijkestraat. Net voorbij een woning verloor ze de controle over haar stuur en reed ze een geparkeerde wagen aan.

Ze was niet gewond, maar bleek wel onder invloed van alcohol te zijn. Ze legde een positieve ademtest af waarna haar rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen werd ingetrokken. Haar wagen was niet meer rijvaardig en werd getakeld. (JH)