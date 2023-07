Vrouw uit gekantelde wagen geholpen bij ongeval in Moerbrugge

In Moerbrugge nabij Oostkamp kwam het maandagmiddag tot een ongeval waarbij een auto op zijn zijkant raakte. Een vrouw moest door de brandweer bevrijd worden en raakte lichtgewond.

Het verkeersongeval gebeurde maandagmiddag rond 16.30 uur op de Legeweg tussen Steenbrugge en Moerbrugge. “Een 39-jarige vrouw uit Oostkamp verloor er om een onduidelijke reden de controle over het stuur van haar personenwagen”, meldt politiezone Het Houtsche. “Daardoor kwam de wagen tegen een verkeersgeleider terecht. Door de impact kantelde de wagen en kwam op de zijkant terecht. Bij het ongeval werd ook nog een andere wagen geraakt uit de tegenovergestelde richting.”

Naar buiten geholpen

In die wagen raakte een iemand lichtgewond en werd naar het AZ Sint-Lucas gebracht voor verzorging. De 39-jarige vrouw zat even vast in de gekantelde wagen, maar zat niet gekneld. Zij werd uit voorzorg naar buiten geholpen door de brandweer. Ook zij raakte bij het ongeval lichtgewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Politiezone Het Houtsche deed ter plaatse de nodige vaststellingen. (JH)