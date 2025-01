Vrouw, slachtoffer van vluchtmisdrijf na botsing tegen haar geparkeerde wagen, doet oproep naar getuigen: “Voertuig is niet meer rijvaardig”

L. uit Izenberge bij Alveringem is op zoek naar getuigen nadat haar geparkeerde wagen zondag in de vroege ochtend zware schade opliep bij een aanrijding. De dader pleegde vluchtmisdrijf en reed gewoon weg zonder een briefje achter te laten.

Het incident vond plaats zondagmorgen langs de Izenbergestraat in Izenberge. Een wagen kwam vanuit de richting Leisele in de Izenbergestraat en reed door Izenberge richting het kruispunt met de Nieuwe Herberg. Maar op de kasseien, die door het vriesweer in Izenberge glad lagen, ging het mis. “Het gebeurde rond 5.20 uur toen iemand op mijn auto, een Toyota, reed en vluchtmisdrijf pleegde. Dat gebeurde ter hoogte van huisnummer 139”, klinkt het. “Het waren de buren die een klap hoorden en kwamen kijken. Rond de auto lagen heel wat brokstukken.”

Tot haar grote verbazing was er van een schuldige geen spoor te bekennen. Ook een briefje met contactgegevens werd niet achtergelaten. De lokale politie van de zone Spoorkin kwam ter plaatse en heeft een proces-verbaal opgesteld. De dader wordt opgespoord. “De mensen hebben geen respect meer, nog manieren”, zucht ze. “Ik heb de wagen nog maar een kleine twee jaar, en hij is niet meer rijvaardig. Ik heb mijn wagen dagelijks nodig en moet op mijn werk geraken. Dus we zoeken nog een oplossing.”

“Iemand die iets gezien of gehoord heeft, mag rechtstreeks contact opnemen met de politie. Ook mocht er iemand een auto zien die schade heeft, mag men ze verwittigen. Voor de chauffeur die weet dat hij of zij de schuldige is, hoop ik dat die zich meldt zodat dit opgelost kan geraken.” (DM)