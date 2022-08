Vrouw schrikt van wagen tijdens oversteken en raakt gewond, bestuurder kijkt niet om en rijdt verder: “De bestuurder wordt verdacht van vluchtmisdrijf”

Donderdag kwam een vrouw van 87 jaar in Bredene ten val toen ze net niet werd aangereden door een auto. De auto kon dan wel stoppen, maar toch zette de bestuurder daarna gewoon zijn of haar weg verder zonder ook maar om te kijken naar het slachtoffer. De politie is nu op zoek naar de bestuurder.

Het ongeval gebeurde om 17 uur in de Fritz Vinckelaan, vlakbij de watertoren in Bredene-dorp. Een man van 88 en een vrouw van 87 jaar wilden er de straat oversteken via het zebrapad. Een personenauto die aan kwam gereden, kon nog stoppen om het koppel over te laten, maar de vrouw in kwestie schrok daardoor zo hard dat ze daarbij ten val kwam. De bestuurder van het voertuig zette echter gewoon zijn weg verder.

Verschillende getuigen zagen het ongeval gebeuren en contacteerden de politie. De vrouw raakte bij haar val gewond en moest voor verzorging met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht worden. De vrouw mocht ondertussen het ziekenhuis alweer verlaten.

Getuigen konden de nummerplaat van het betrokken voertuig noteren en doorgeven aan de politie. Die deed meteen na het ongeval nog nazicht in de buurt, maar kon de wagen niet meer aantreffen. De politie stelde dan ook een proces-verbaal op voor verkeersongeval met vluchtmisdrijf, ongeacht of de man of vrouw het slachtoffer al dan niet heeft aangereden.

“Door niet ter plaatse te blijven, wordt de bestuurder van de personenauto verdacht van vluchtmisdrijf”, vertelt commissaris Dennis Goes, perswoordvoerder van de politiezone Bredene/De Haan. “De verkeerswetgeving bepaalt dat wie oorzaak of aanleiding was tot een verkeersongeval, en dit weet, zelfs als het ongeval niet aan hem of haar te wijten is, en de vlucht neemt om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken, vluchtmisdrijf pleegt.”

De politie is nu op zoek naar de bestuurder van de wagen. Het onderzoek loopt.