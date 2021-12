Vrouw rijdt zich vast op sporen en ontsnapt net voor botsing met trein

Op dinsdagavond 14 december botste een aanstormende trein op een auto die stilstond op de overweg. De bestuurster kon op tijd haar wagen verlaten. Het is nog onduidelijk hoe het voorval kon plaatsvinden. De brandweer vermoedt dat de vrouw in slaap viel achter het stuur. De dertig treinreizigers werden na een uur weggebracht met een bus.

Rond 19.30 uur botste een trein in volle vaart op een stilstaande auto op de overweg aan de Burgerleenstraat in Koolskamp. Door de duisternis zag de treinbestuurder de wagen pas op het allerlaatste moment. Hij heeft nog een noodremming uitgevoerd maar kon de harde klap niet vermijden. De trein ramde het voertuig aan een snelheid van 100 kilometer per uur en sleepte de wagen maar liefst 400 meter mee voordat hij tot stilstand kwam, kort voor de volgende overweg op de Oude Heirweg. Het ongeval gebeurde op spoorlijn 73 tussen Tielt en Lichtervelde.

Meerdere posten uit Brandweerzone Midwest en spoorwegbeheerder Infrabel kwamen ter plaatse om de eerste vaststellingen te doen. Het is voorlopig nog onduidelijk hoe de bestuurster van de donkerblauwe Volkswagen zich vastreed op de sporen. “De vrouw zei dat ze in slaap was gevallen achter het stuur, maar ze was een beetje verward toen ze haar verhaal deed”, vertelt kapitein Johan Vandeputte. “Ze heeft gelukkig op tijd haar voertuig kunnen verlaten maar sprak toch over pijn aan haar been.”

Evacuatie treinreizigers

Door het ongeval ontstond er heel wat hinder op de sporen. Het treinverkeer tussen Deinze en Lichtervelde werd voor een lange tijd onderbroken. “We moeten de auto van onder de trein halen. Nadien zal de technische dienst van Infrabel alles controleren en eventuele schade herstellen. Dat zal nog enkele uren in beslag nemen. Bovendien moet de eerste trein die hier opnieuw passeert dat stapvoets doen, om te kijken of de rails zich in een goede staat bevinden”, besluit kapitein Vandeputte.

De passagiers moesten tijdens de eerste vaststellingen in de trein blijven. Van de dertig treinreizigers had een oudere dame wat last van haar rug, de rest bleef ongedeerd. Na een groot uur werden ze geëvacueerd. De NMBS stuurde een bus naar de locatie van het ongeval om de reizigers naar een volgend station te brengen. Ook op andere plaatsen moest de spoorwegmaatschappij vervangbussen inleggen. (LV)

De sporen zijn woensdagochtend om 09.30 uur weer vrij. Treinen tussen Deinze en Lichtervelde kunnen weer in beide richtingen passeren. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel.