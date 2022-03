Vrouw rijdt onder invloed met peperdure BMW reeks bomen omver in Koksijde

Een 33-jarige vrouw uit Koksijde heeft woensdagnacht bijzonder veel geluk gehad bij een zwaar verkeersongeval in Wulpen bij Koksijde. De vrouw reed een reeks bomen met ijzeren constructiepalen omver en belandde tegen de vangrail. Ze mag van geluk spreken dat een van de ijzeren palen de wagen niet doorboorde. Haar peperdure BMW is total loss.

Het ongeval gebeurde woensdagnacht rond 1.45 uur ter hoogte van de Toekomstlaan met de Wulpenbrug in Wulpen bij Koksijde. De 33-jarige vrouw uit Koksijde reed met een firmawagen BMW 740E vanuit de richting van Oostduinkerke-Dorp in de richting E40.

Op de Wulpenbrug verloor ze om een onduidelijke reden de controle over haar stuur. Daarbij reed ze met de BMW over de middenberm en kwam tot stilstand tegen de vangrail aan de overzijde. Drie bomen met ijzeren constructie die op de middenberm stonden werden daarbij volledig stuk gereden.

Een van de die bomen met bijhorende constructie bleek op het dak van de wagen liggen. De vrouw heeft bijzonder veel geluk gehad dat een van de ijzeren palen bij de botsing haar wagen of voorruit niet doorboorden. De klap was toch bijzonder hevig. Alle airbags van de wagen werden uitgeklapt.

Positieve ademtest

Na het ongeval kwamen de politie en een ziekenwagen ter plaatse. De bestuurster verklaarde aan de politie zich niets meer van het ongeval te herinneren. De vrouw werd met de ambulance naar de spoedafdeling van het ziekenhuis overgebracht ter controle aangezien ze in shock bleek te zijn.

Ze werd onderworpen aan een ademtest die positief was. Na het onderzoek in het ziekenhuis werd ze door de politie terug naar huis gebracht. Haar peperdure BMW 740E, met een prijskaartje van om en bij de 125.000 euro, is wellicht volledig vernield en rijp voor de schroothoop. De wagen werd getakeld. De brandweer kwam nog ter plaatse om het wegdek terug vrij te maken.

(JH)